Am frühen Dienstagmorgen (21.03.) musste die Feuerwehr in Sulzbach an der Murr zu einem größeren Einsatz ausrücken.

Noch keine Infos zur Brandursache

Nach ersten Informationen der Polizei stand ein Gebäude in der Schloßgasse im Vollbrand. Feuerwehr und Einsatzkräfte waren vor Ort.

Weitere Details zu Brandursache und zu möglichen verletzten Personen sind zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 07.05 Uhr) noch nicht bekannt.