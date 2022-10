Feuerwehreinsatz in Winnenden: Verpuffung in Ölofen

Am frühen Montagabend sind die Abteilungen Buchenbach, Stadtmitte und Zipfelbach der freiwilligen Feuerwehr Winnenden zu einem Zimmerbrand in die Palmerstraße alarmiert worden. Vor Ort wurde laut der Feuerwehr eine Verrauchung des ersten Obergeschosses festgestellt, die mutmaßlich durch eine Verpuffung in einem Ölofen ausgelöst wurde. Alle Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Im weiteren Verlauf wurde auch das zweite Obergeschoss kontrolliert, dort stellte die Feuerwehr ebenfalls eine erhöhte Konzentration an Rauchgasen fest. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude, die Stadtwerke und der Bezirksschornsteinfeger kontrollierten den Ofen und nahmen ihn außer Betrieb, damit kein weiterer Schaden entstehen kann. Darüber hinaus wurde auch der Schornstein durch den Schornsteinfeger kontrolliert. Mit an der Einsatzstelle waren der hauptberufliche und ehrenamtliche Rettungsdienst mit Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug und Krankentransportwagen, sowie die Polizei.