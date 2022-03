Das Polizeipräsidium Aalen hat unserer Redaktion am Samstagmittag (12.03.) kurz vor 13 Uhr einen Wohnhausbrand in Winterbach gemeldet. Betroffen war den Informationen zufolge ein Haus in der Schorndorfer Straße.

Vier Bewohner waren im Haus

"Es war letztendlich nur ein Zimmerbrand", sagte ein Sprecher der Polizei gegen 15 Uhr gegenüber unserer Redaktion. "Jedoch ist die ganze Wohnung so stark verrußt worden, dass sie aktuell nicht bewohnbar ist."

In dem Haus