Ein Bericht über einen Raubüberfall in Winterbach kursiert gerade in verschiedenen Gruppen auf Facebook. Am Freitag, 10. Dezember, sollen demnach zwei Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht und aufgefordert worden sein, zwei original verpackte I-Phones herauszugeben. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass es einen Vorfall gegeben habe, spricht aber von einem Fall von räuberischer Erpressung, ein Raubüberfall sei es nicht, so die