Flaschen-Würfe und Diskriminierung: Polizei ermittelt nach Vorfall in Welzheim

Die Polizei ermittelt gegen eine Gruppe von Männern, die am Dienstagabend (11.04.) in Welzheim mit Parolen-Rufen Menschen mit Behinderung diskriminiert haben sollen. Das geht aus einer Mitteilung vom Freitagmorgen hervor. Was war vorgefallen?

Glasflaschen geworfen und Parolen gerufen

Den Angaben nach lief besagte Gruppe gegen 22.30 Uhr die Schorndorfer Straße entlang. Dabei wurden Glasflaschen umhergeworfen. "Zudem hätten die Männer Parolen gerufen, die Menschen mit Behinderung diskriminieren und strafrechtlich relevant wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sein können", so die Polizei weiter.

Polizei bittet um Hinweise

Bei den Personen habe es sich um mehrere junge Männer im Alter von circa 25 bis 30 Jahren gehandelt. Laut Mitteilung hätten sie "untereinander mit einem osteuropäischen Dialekt gesprochen".

Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen. Sie bittet um Hinweise zum Tatgeschehen. Die Telefonnummer lautet 07181/2040.