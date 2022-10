Flucht über Grünanlagen: Rollerfahrer flieht in Waiblingen vor Polizeikontrolle

Am Dienstagmorgen (11.10.) gegen 10.30 Uhr sollte zur Verkehrskontrolle ein Rollerfahrer bei der Alten Bundesstraße gestoppt werden. "Die Anhaltezeichen der Polizei wurden von dem Zweiradfahrer beharrlich ignoriert", heißt es in einer Mitteilung.

Flucht in Richtung Fellbach

Der Mann flüchtete in der Folge in Richtung Fellbach und missachtete an der Einmündung zur Westumfahrung eine rote Ampel, wobei er beim Einfahren in den Kreuzungsbereich auch andere Autofahrer gefährdete.

Letztlich entkam der Zweiradfahrer über Grünanlagen. Zur Beschreibung des Rollerfahrers ist nur bekannt, dass er einen weißen sowie sein Sozius einen roten Helm trug.

Sachdienliche Hinweise die zur Identifizierung des unbekannten Rollerfahrers beitragen könnten, werden von der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07361/5800 erbeten. Zudem sollten sich Zeugen des Vorfalls sowie Geschädigte der Verkehrsgefährdung mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen.