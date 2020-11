Flugunfall in Korb: Gleitschirmfliegerin bei Absturz schwer verletzt

Bei einem Flugunfall am Montagmittag (30.11.) ist eine 40-jährige Gleitschirmfliegerin schwer verletzt worden. Die Frau hatte ihren Flug am Kleinheppacher Kopf gestartet. Beim Landeanflug stürzte sie laut Polizei gegen 12.45 Uhr aus mehreren Metern Flughöhe am Gleitschirmlandeplatz zwischen Korb und Kleinheppach ab.

Den Notruf konnte die 40-Jährige selbst über Telefon absetzten. Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Frau an der Unfallstelle notärztlich und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Die Unfallursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.