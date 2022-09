Flugzeugabsturz am Sonntagabend (4.9.) bei Aspach - Pilot hat Glück im Unglück

Aufruhr am Segelfluggelände Völkleshofen bei Aspach (Rems-Murr-Kreis) am Sonntagabend: Dort ist offenbar gegen 17.30 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach ersten Informationen ist dabei lediglich Sachschaden entstanden - der Pilot, der wohl in einem Maisfeld landete, blieb unversehrt. Am Flugplatz waren sowohl Polizei als auch Feuerwehren und Rettungskräfte im Einsatz.

Die Polizei hat für den späteren Abend eine Mitteilung angekündigt. Dieser Artikel wird aktualisiert.