Frontalzusammenstoß auf B14 bei Backnang: Straße gesperrt und zwei Verletzte

Auf der B14 bei Backnang ist es am Montagmorgen (30.05.) zu einem schweren Frontalzusammenstoß gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Verkehrsunfall zwischen Maubach und Waldrems.

Straße gesperrt: Rettungskräfte und Polizei sichern den Unfallort

Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford Transit war gegen 6.30 Uhr in Richtung Winnenden unterwegs, als er nach Maubach auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Focus. Am Unfallort fanden die Beamten ein großes Trümmerfeld vor, überall auf der Fahrbahn lagen Autoteile.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Beide PKW müssen abgeschleppt werden.

Stand 8 Uhr ist die B14 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.