Ein 50 Jahre alter Honda-Biker wurde am Sonntagmorgen (26.09.) bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Montagvormittag mitteilte, war der 50-jährige Motorradfahrer gegen 10.20 Uhr in einer Kolonne auf der K1865 von Manolzweiler in Richtung Goldboden unterwegs.

Frontalzusammenstoß trotz Ausweichversuch

In einer leichten Rechtskurve setzte er laut der Mitteilung zum Überholen der vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer an. "Dabei übersah er