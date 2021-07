Frontalzusammenstoß beim Murrtalviadukt (Freitag, 16. Juli)

Unfall beim Murrtailviadukt. © Benjamin Beytekin

Zu einem offenbar schweren Unfall ist es am Freitagabend, 16. Juli, gegen 21 Uhr auf der B14 bei Backnang gekommen. Ein Fahrer, unterwegs aus Richtung Stuttgart gen Schwäbisch Hall, verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw, der Wagen prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug - soweit die ersten Polizeiangaben. Auch ein drittes Auto soll noch in den Unfall verwickelt gewesen sein. Nähere Informationen liegen der Polizeisprecherin vom Dienst noch nicht vor, sie muss zunächst die Bestandsaufnahme der Streife vor Ort abwarten. Wir werden den Bericht aktualisieren.