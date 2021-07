Frontalzusammenstoß in Auenwald: 15.000 Euro Sachschaden

Eine Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag (18.07.) gegen 12.20 Uhr in der Unterweissacher Straße in Auenwald.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war eine 27 Jahre alte BMW-Fahrerin die Straße in Richtung Lippoldsweiler entlang gefahren, als sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur kam und dort mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 42-Jährigen kollidierte.

Die Unfallverursacherin selbst wurde bei der Kollision leicht verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.