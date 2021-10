Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Montag (25.10.) in der Remsstraße in Schorndorf gekommen.

Ein 32-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Citroen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit seinem Wagen gegen den Audi einer 58-Jährigen. Beide Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 10000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.