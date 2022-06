Frontalzusammenstoß zwischen Breitenfürst und Pfahlbronn

Am Dienstagnachmittag (21.06.) wurde eine 20 Jahre alte Frau bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Pfahlbronn und Breitenfürst leicht verletzt.

80-Jähriger übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Renault

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war ein 80 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 15.15 Uhr auf der L1155 aus Richtung Haghof kommend in Fahrtrichtung Breitenfürst unterwegs. An der Einmündung zur K1886 wollte er nach links in Richtung Walkersbach abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Renault der 20-Jährigen, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam.

"Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert", heißt es weiter im Polizeibericht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden, derzeit wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet (Stand 16.25 Uhr).