Ein Fußgänger wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall tödlich verletzt. © Alexandra Palmizi

Wie die Polizei berichtete, wurde ein Fußgänger am Mittwochmorgen (01.07.) um kurz nach 8.30 Uhr in der Winterbacher Straße in Remshalden von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Weitere Informationen folgen.