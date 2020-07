Eine 73-jährige Fußgängerin wollte am Montagabend um 18.10 Uhr die Einmündung Steinacher Straße/Talstraße in Korb überqueren. Dabei wurde sie von einem 73-jährigen Renault-Fahrer erfasst und zu Boden geworfen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Schaden am Fahrzeug entstand laut Polizei nicht.