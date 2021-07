Eine 23-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Unteren Hauptstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau gegen 17.20 Uhr die Straße am Zebrastreifen überqueren. Ein 77 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Grunbach unterwegs war, übersah die Frau und erfasste sie. Die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.