Fußgängerin und Fahrradfahrer bei Unfall in Winnenden leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer und eine Fußgängerin haben sich bei einem Unfall am Samstagnachmittag (15.05.) in Winnenden leichte Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei.

Laut Mitteilung war der 16-jährige Mountainbiker gegen 16 Uhr auf der Forststraße in Richtung Linsenhalde unterwegs. Dabei übersah er die 32-jährige Fußgängerin, die die Forststraße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Fahrradfahrer fuhr gegen die Frau. Beim Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Die Frau wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.