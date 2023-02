Fußtritt und Faustschläge: 16-Jähriger in Fellbach verletzt

In Fellbach ist am Dienstagabend (31.01.) ein 16-Jähriger leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit. Den Angaben nach lief der Jugendliche gegen 18.30 Uhr in der Bühlstraße. Er war laut Polizei in Richtung einer Drogerie unterwegs, als er plötzlich von hinten einen Fußtritt bekam. "Der Junge ging zu Boden und wurde von dem Angreifer noch mit Fäusten geschlagen", heißt es weiter.

So wird der Unbekannte beschrieben

Der Angreifer flüchtete anschließend. Laut Polizeibericht liegt von ihm folgende Personenbeschreibung vor: Er sei circa 14 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen. Er habe eine Steppjacke, Brille und Jeans getragen. Außerdem wurde er von einem weiteren Jungen begleitet.

Die Polizei in Fellbach sucht nun Zeugen. Sie bittet um Hinweise zu Tatgeschehen und unbekanntem Angreifer. Die Telefonnummer lautet 0711/57720.