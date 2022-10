Gefährliches Überholmanöver in Sulzbach an der Murr: Polizei sucht Zeugen

Zu einem gefährlichen Überholmanöver ist es am Dienstag (04.10.) gegen 23.20 Uhr in Sulzbach an der Murr gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Mercedes-Fahrer von Oppenweiler in Richtung Sulzbach. Zwischen Rüflensmühle und Ellenweiler überholte der Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Auto.

Der Mercedes-Fahrer raste innerorts von Sulzbach weiter und überholte auf Höhe der Einmündung Kleinhöchberger Straße trotz Gegenverkehr nochmals ein vorausfahrendes Auto. Zu einem Unfall ist es nicht gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls - insbesondere auch die Autofahrer, die von dem Mercedes gefährdet wurden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191 - 9090 entgegen.