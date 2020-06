Geradstetten: Unfall auf B29: Fahrer schanzt über Leitplanke und landet auf dem Feld

Auf der B 29 an der Anschlussstelle Geradstetten in Fahrtrichtung Stuttgart hat sich am Sonntag (07.06.) gegen 19 Uhr ein Unfall ereignet. Der Wagen kam laut Polizei von der Straße ab. Dabei schanzte der Fahrer über die Leitplanke, überschlug sich, kollidierte mit einem Stapel Brennholz und kam danach auf einem Feld zum Stehen. Das Fahrzeug habe kurzfristig gebrannt. Der schwerverletzte Fahrer wurde laut Polizei von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Auto geborgen.

Im Einsatz waren neben der Polizei noch drei Rettungswagen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Nachdem die Unfallstelle gesichert wurde, konnte der Verkehr einspurig an dem Unfall vorbeifließen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.