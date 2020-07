Gescheiterter Enkeltrickbetrug in Murrhardt

Am Dienstagabend (30.06.) hat sich in Murrhardt ein gescheiterter Enkeltrickbetrug an einer 83-jährigen Seniorin ereignet. Laut Polizeibericht hatte ein bislang unbekannter Täter die 83-Jährige angerufen, sich als Enkel ausgegeben und eine finanzielle Notlage vorgetäuscht. Zwischen dem Anrufer und der Seniorin wurde eine Geldübergabe vereinbart, weshalb sich eine 19-jährige Betrügerin mit dem Taxi auf den Weg von Heilbronn nach Murrhardt machte. Die Taxifahrerin merkte schon auf der Fahrt, dass etwas nicht stimmte und alarmierte die Polizei.

Glücklicherweise konnte die Geldübergabe von der zwischenzeitlich eingetroffenen Schwiegertochter der Seniorin verhindert werden. Aufgrund der aufmerksamen Taxifahrerin konnte die Polizei kurze Zeit später die Betrügerin verhaften und an dem Haftrichter vorführen. Die 19-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.