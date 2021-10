Ein Mercedes CLK, der am frühen Dienstagmorgen (19.10.) in Kimmichsweiler gestohlen worden war, ist am Mittwoch (20.10.) bei Winterbach beschädigt aufgefunden worden.

Auto im Gebüsch entdeckt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war der auf einem Privatgrundstück abgestellte Pkw in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr entwendet worden. Am Mittwoch, gegen neun Uhr, entdeckte eine aufmerksame Zeugin neben der Landesstraße 1150 bei Winterbach ein Auto im Gebüsch und