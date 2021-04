Am Freitag (02.04.) ist ein Gewächshaus samt Wiese in der Großheppacher Straße gegen 3 Uhr morgens abgebrannt. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht bestätigen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Feuerwehr Waiblingen war mit drei Löschfahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.