Gewitter mit heftigen Sturmböen zieht über den Rems-Murr-Kreis

Gegen 20.15 Uhr ging es in den den ersten Ortschaften, wie zum Beispiel Kernen, los mit Sturmböen, Blitzen und auch Regen. Erste Bäume sind wohl auf die Straßen geflogen, Hausbesitzer mussten ihr Hab und Gut sichern. Die großen Regenmassen wie vor ein paar Tagen blieben bisher noch aus. Die ersten Polizeieinsätze laufen, ein genaues Bild gibt es aber noch nicht. Wichtig: Die Polizei bittet alle Bürger, möglichst zu Hause zu bleiben und sich nicht unnötig der Gefahr des Gewitters auszusetzen. Aufgrund des immer stärker werdenden Unwetters wurde der S-Bahnbetrieb im Großraum Stuttgart eingestellt. Laut der Polizei sind vor allem im Backnanger Raum erste Bäume auf die Straßen geflogen, jedoch kann die Polizei aufgrund der laufenden Einsätze noch keine genaueren Angaben machen. Wir aktualisieren hier natürlich weiter.

Für alle, die sich im Moment in S-Bahnen befinden, deren Fahrt nicht weitergeht, hier ein Hinweis der Rettungkräfte: Menschen sind in S-Bahnen vor umstürzenden Bäumen sicherer als im Freien, daher werden die Gäste oft länger in den S-Bahnen gelassen, bis die Gefahr vorüber ist.

© Privat

Aktualisierung 21:05: In Rommelshausen, zwischen Fellbach und Weinstadt gelegen, hat das Gewitter wohl mit am stärksten gewütet. Hier sind Straßen mit Wasser überflutet und auch in einigen Häusern steht das Wasser in den Kellern.

© Privat

© Privat

Aktualisierung 21:25: Die U- und S-Bahn-Stationen in Stuttgart wurden teilweise komplett gesperrt, da die Sturmböen den Regen in die Stationen unter die Erde peitschten.

© Benjamin Büttner

Aktualisierung 21:30: Ein Baum vom Hoch-Parkplatz kurz nach dem Teiler B14/B29 hat es in Fahrt Richtung Schwäbisch Gmünd auf Höhe Weinstadt umgehauen und der Baum blockiert eine Fahrbahn in Richtung Schorndorf.

Aktualisierung 21:40: In der Schwabenalm in Winnenden, ein beliebtes Restaurant, ist der Keller mit Wasser vollgelaufen und steht 1,60 Meter hoch. Die Feuerwehr ist vor Ort und pumpt das Wasser raus. Auch in Weinstadt ist die Feuwerwehr mit zahlreichen Kräften an sechs Einsatzstellen fast gleichzeitig aktiv.

Aktualisierung 21:45: Die Straße von Weiler zum Stein nach Leutenbach ist der Bach über die Ufer getreten und und die Straße ist gut 30 cm überflutet, ein Pkw-Verkehr ist hier nicht mehr möglich.