In Welzheim wurden am Wochenende Giftköder gefunden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ermittlungen aufgenommen

Ein Anwohner der Tilister Straße hatte am Samstag (18.03.) gegen 12 Uhr die Polizei informiert, nachdem er die Giftköder gefunden hatte. Die Polizei stellte die Giftköder sicher. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.