Glätteunfall in Schorndorf: BMW kommt von Straße ab – 12.000 Euro Schaden

Zu einem Unfall aufgrund von Glätte ist es am Sonntag (22.01.) in Schorndorf gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 37 Jahre alte BMW-Fahrerin gegen 0.40 Uhr die Landesstraße 1225 in Schorndorf.

Auf der vereisten Fahrbahn kam sie auf Höhe Unterberken alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der BMW kam in einer Grünfläche zum Stehen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.