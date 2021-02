Glatte Straße zwischen Kaisersbach und Kirchenkirnberg: BMW-Fahrer landet im Straßengraben

Ein 48 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Montagmorgen (22.02.) auf der Landstraße 1150 zwischen Kaisersbach und Kirchenkirnberg von der Straße abgekommen. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen kam der Mann um kurz vor 8 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund der örtlich überfrierenden Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. "Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt", heißt es weiter im Polizeibericht.