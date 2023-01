Glatteis in Schorndorf: Lkw gerät in Gegenverkehr

Auch in Schorndorf hat es am Dienstagmorgen (17.01.) aufgrund der winterglatten Straßen gekracht. Was laut Polizei vorgefallen ist.

Unfall-Bilanz: Keine Verletzten, 9000 Euro Schaden

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer gegen 08.45 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Burgstraße befahren. Er überholte einen vorausfahrenden Radfahrer und musste das Vorhaben wegen Gegenverkehr abbrechen. "Er bremste und verlor auf der winterglatten Straße die Kontrolle, kam nach links ab und stieß mit einem entgegenfahrenden Transporter (Renault Trafic) zusammen", heißt es im Polizeibericht.

Anschließend prallte der Lkw noch in die Leitschutzplanke. Bei der Karambolage wurde niemand verletzt. Die Schäden an den Unfallfahrzeugen und Leitplanke belaufen sich auf ca. 9000 Euro.