Glatteis und Schnee im Rems-Murr-Kreis: Zwei Verletzte bei Unfällen

"Es gab mehrere Unfälle, aber bislang ist nichts Dramatisches an Glatteisunfällen passiert", erklärte der diensthabende Polizeiführer vom Dienst (PvD) am Sonntag (22.1.) gegen 11 Uhr. Er verwies auf den Polizeibericht, der für das Wochenende zwei Glätte-Unfälle aufwies. In beiden Fällen hatten die Fahrer die Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst. In beiden Fällen gab es Verletzte.

Backnang: Beifahrerin verletzt

Ein 31-jähriger Autofahrer kam am frühen Sonntagmorgen (22.1.) in Begleitung einer 28-Jährigen Beifahrerin in Backnang ins Rutschen. Er war Polizeiangaben zufolge mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Maubacher Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst rammte er eine Betonmauer und wurde anschließend mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto zusammen. Seine 28-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 11.000 Euro.

Schorndorf-Unterberken: Fahrerin im Krankenhaus

Bereits am frühen Samstagmorgen (21.1.) war es auf der Landesstraße 1125 in Schorndorf-Unterberken zu einem weiteren Glatteis-Unfall. Eine 37-Jährige fuhr gegen 0.40 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Rechtskurve auf der Höhe der Straße "Römerwiesen" und rutschte dort die Böschung hinunter. Sie zog sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.