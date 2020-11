Glatteis-Unfall bei Kaisersbach: Mercedes-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag (26.11.) gegen 17.10 Uhr die L 1080 von Welzheim in Richtung Gschwend. Bei Straßenglätte geriet er auf Höhe Killenhof ins Schleudern.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, krachte das Fahrzeug anschließend in einen in einer dortigen Bushaltestelle stehenden Mercedes Vito. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Kurz zuvor war bereits eine 29-jährige Renault-Fahrerin auf der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen. Sie und ihre beiden mitfahrenden Kinder blieben hierbei unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.