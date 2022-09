Große Kontrollaktion in Fellbach: Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr

Die Verkehrspolizei hat am Samstag (24.09.) in Fellbach eine großangelegte Kontrollaktion durchgeführt. Im Fokus der Kontrolle standen vor allem optisch und technisch getunte Fahrzeuge.

Besitzer der Autos müssen mit harten Strafen rechnen

Streifenbesatzungen des Polizeireviers Fellbach konnten insgesamt 21 auffällige Autos an einen zentralen Kontrollpunkt lotsen. Dort wurden die Autos unter Aufsicht eines Sachverständigen intensiv kontrolliert.

An sechs Fahrzeugen konnte die Polizei technische Veränderungen feststellen, die so gravierend waren, dass das Auto dadurch keine Zulassung mehr hatte. Bei drei weiteren Autos wurde sogar die Weiterfahrt untersagt.

Die Besitzer müssen ihre Fahrzeuge mit einem Gutachten nun neu beantragen lassen. "Da können für die Anzeige und die fälligen Gebühren schnell ein paar Hundert Euro zusammenkommen", so die Polizei.

Polizei erwischt einen unter Drogen stehenden Motorradfahrer

Bei den meisten Fällen stellten die Beamten einen Eingriff in die Auspuffanlagen der Fahrzeuge fest. Durch eine künstlich herbeigeführte Fehlzündung knallen die Auspuffe mehr, als bei normal zugelassenen Autos. "Das sind keine Bagatellverstöße", erklärt Jan Kempe, der Leiter des Polizeireviers Fellbach. "Die unzulässigen Eingriffe in die Motorsteuerung führen zumeist auch zu einer verstärkten Rauchentwicklung am Auspuff, weil der Sprit nicht richtig verbrannt wird."

Zudem erwischte die Polizei einen unter Drogen stehenden Motorradfahrer, ein 22-Jähriger wurde wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Höhenstraße angezeigt.