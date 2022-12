Großer Polizeieinsatz in Schorndorf: Zwei tote Personen gefunden

In Schorndorf läuft seit Mittwochmittag (21.12.) ein großer Polizeieinsatz rund um die Stuttgarter Straße. Zunächst hieß es, es habe eine Schießerei gegeben und eine Person sei schwer verletzt worden. Mittlerweile ist von zwei toten Personen die Rede. Ob aber Schüsse gefallen sind, ist derzeit unklar. Vor Ort ist das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei. Die Straße ist aktuell voll gesperrt. Was wir bisher wissen.

Vorgefundende Personen ein Mann und eine Frau

Laut Polizeipräsident Möller handele es sich bei den toten Personen um einen Mann und eine Frau. Das im Netz kursierende Gerücht, dass es eine Schießerei gegeben habe, sei "nicht zutreffend".

Die Pressestelle der Polizeidirektion in Aalen teilt mit, man habe einen Einsatz in der Lederstraße. Diese liegt direkt bei der Stuttgarter Straße. "Voraus ging eine Meldung über eine schwer verletzte Person. Es soll möglicherweise auch eine bewaffnete Person im Gebäude in der Adlerstraße 15 sein," so Reiner Möller, Polizeipräsident Aalen. "Das wird jetzt alles erstmal verifiziert, sobald wir das verifiziert haben, gibt es mehr Infos."

Bewaffnete Person im Gebäude? SEK in Schorndorf im Einsatz

Wie einer unserer Redakteure vor Ort berichtet, sind mindestens zehn Polizeiautos sowie zwei Rettungswagen vor Ort. Es sollen zudem auch Beamte des SEK anwesend sein. Die Straße wurde weiträumig um den Bereich der Tankstelle gesperrt. Viele Passanten stehen an den Absperrungen vor Ort. Unser Redakteur, der sich nicht unweit vom Tatort befindet, berichtet er habe wohl auch einen möglichen Schuss fallen gehört. Die Polizei lässt die Anwohner noch nicht zu ihren Häusern im abgesperrten Bereich zurück.