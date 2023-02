Großerlach: 73-Jähriger vermisst, Suche mit Polizeihubschrauber erfolglos

Seit Montag, 13. Februar, gegen 19 Uhr wird ein 73 Jahre alter Mann aus Großerlach vermisst. Der Mann ist 1,76 Meter groß, von normaler Statur und hat weiße, kurze Haare. Er ist orientierungslos und wird deshalb in einer hilflosen Lage vermutet. Die Polizei sucht nach ihm per Hubschrauber. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Telefon-Nummer 0 71 91 / 90 90 entgegen.

Aktualisierung 22:25 Uhr: Die Suche per Hubschrauber verlief erfolglos. Die Polizei ist aber weiter im Einsatz mit Streifen. Es wird erwogen, eine Hundestaffel hinzuzuziehen. Von dem Mann fehlt weiter jede Spur.