Großerlach: Einbrecher mit Hunger stiehlt Essen im Wert von 100 Euro

In Großerlach - Neufürstenhütte hat ein Unbekannter am Dienstag (28.09.) zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr Essen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte er sich über eine offen stehende Balkontür Zutritt zu einer Wohnung im Heimweg. Der Einbrecher hatte offenbar Hunger. Er nahm Essen aus dem Kühlschrank und einem Küchenschrank und flüchtete. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 100 Euro.

Auch in Schwaikheim waren Diebe unterwegs. Am Mittwoch (29.09.) zwischen 7 Uhr und 13 Uhr sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Seitenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 mit dem Polizeiposten Schwaikheim in Verbindung zu setzen.