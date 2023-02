Großerlach: Vermisster Mann wohlbehalten gefunden

Der seit Montagabend (13.02.) vermisste 73-jähriger Mann aus Großerlach ist wohlbehalten gefunden wurden. Der Mann war aus einer Pflegeeinrichtung verschwunden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Eine polizeiliche Suche nach ihm, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb zunächst erfolglos. Die orientierungslose Person hatte dann am Dienstagmorgen (14.02.) gegen 5.30 Uhr an einem Gebäude in Großerlach geklingelt. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Person war wohlbehalten, wurde aber trotzdem vom Rettungsdienst medizinisch untersucht und dann nach Hause gebracht.