Großes Polizeiaufgebot am Dienstagabend in der Neustädter Straße in Waiblingen: Was war da los?

Großes Polizeiaufgebot am Dienstagabend in Waiblingen. Die Neustädter Straße musste gesperrt werden. © Benjamin Büttner

Kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend ist die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen in die Waiblinger Badstraße ausgerückt. Ein Mann drohte ein Haus anzuzünden. Als die Polizei den Mann aus dem Gebäude herausholen wollte, habe sich dieser verbarrikadiert, mit Dachziegeln geworfen, Fenster beschädigt und versucht, sich mit Dachziegeln seinen Kopf zu verletzen, so ein Augenzeuge. Die Polizei konnte am Abend noch keine näheren Angaben zu diesem Fall und zur Person machen. Die Neustädter Straße wurde gesperrt, da die Feuerwehr ihr Sprungkissen in Position bringen musste, für den Fall, dass der Mann zu springen drohte. Schließlich konnte der Mann laut Augenzeuge aber von der Polizei überwältigt werden. Die Ermittlungen dauern an.