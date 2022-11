Großfahndung: Täter nach Raub auf Lebensmitteldiscounter in Weinstadt flüchtig

Am Mittwochabend (9.11.) ist es zu einem Raub auf einen Lebensmitteldiscounter in Weinstadt-Beutelsbach gekommen. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium in Aalen mit. Bei dem Discounter handelt es sich um den Norma-Markt an der Benzstraße.

Täter weiter flüchtig

Auch am Donnerstagmorgen ist der Täter Polizeiangaben zufolge weiterhin flüchtig. Der Mann habe am Mittwochabend die Kassiererin bedroht und mehrere Hundert Euro erbeutet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er anschließend zu Fuß flüchtete.

Die Polizei setzte zur Fahndung zehn Streifen und auch einen Hubschrauber ein, der sich unter anderem über Beutelsbach bewegte. Die nächtliche Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos.

Täterbeschreibung

Der männliche Täter soll laut Angaben der Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er trägt einen schwarzen Trenchcoat mit Kapuze, sowie dunkle Jeans. "Er hat gebrochen deutsch gesprochen und war mit einem Messer bewaffnet", erklärte ein Polizeisprecher am späten Mittwochabend. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Der Täter hat mehrere Hundert Euro erbeutet.