Häusliche Gewalt in Murrhardt: Mann bedroht Ehefrau

Zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt ist die Polizei am Donnerstagnachmittag (10.06.) in Murrhardt ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein stark betrunkener Mann mehrfach seine Ehefrau bedroht. Die Kinder waren bei dem Vorfall anwesend. Als die Polizei vor Ort eintraf, soll der Mann sofort einen Beamten angegriffen haben. Aus dem Grund fixierten die Beamten den Betrunkenen und brachten ihn zur Ausnüchterung in eine Zelle. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den Mann ein.