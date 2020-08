Haben Jugendliche den Bahnverkehr am Fellbacher Bahnhof gefährdet?

Die Polizei prüft derzeit, ob Jugendliche am Samstag (08.08.) gegen 22.30 Uhr gefährlich in den Bahnverkehr am Fellbacher Bahnhof eingegriffen haben. Laut Polizei hatte der Triebfahrzeugführer eines aus Waiblingen kommenden Bauzuges nach Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Beschädigung an seinem Schienenfahrzeug festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es durch eine offenbar angezogene Feststellbremse zu einer starken thermischen Belastung am Radkranz des Zuges gekommen. Das Baufahrzeug musste daraufhin zunächst außer Betrieb genommen werden. Der durch den Vorfall entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich eine Gruppe Jugendlicher Zugang zum Bauzug verschaffte, als dieser für 15 Minuten am Bahnhof Fellbach hielt. In der Folge manipulierten sie die Feststellbremse. Die Videosequenzen am Bahnsteig sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711- 870350 entgegen.