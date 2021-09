Hakenkreuz auf Wahlplakat in Fellbach gesprüht

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagmorgen (02.09.) in der Remstalstraße in Schmiden ein verschmiertes Wahlwerbeplakat der Partei Bündnis90/Die Grünen entdeckt.

Wie die Polizei mitteilte, war auch ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz auf das Plakat gesprüht. Die Polizei ermittelt deswegen auch wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Symbole. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt der Fachbereich Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.