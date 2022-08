Hakenkreuz-Schmierereien in Korb, Weinstadt, Schwaikheim und Rommelshausen

In Korb, Weinstadt, Schwaikheim und Kernen-Rommelshausen haben in den vergangenen Tagen unbekannte Farbschmierer ihr Unwesen getrieben. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Mehrere tausend Euro Sachschaden - Polizei ermittelt

Der erste Vorfall ereignete sich zwischen Freitagnachmittag (26.08.) und Montagmorgen (29.08.) in Korb. Dort haben Unbekannte den Außenbereich der Keplerschule mit Hakenkreuzen und Parolen beschmiert.

Im selben Zeitraum wurde die Fassade der Vollmarschule in Weinstadt-Endersbach beschmiert. Dort wurden ebenfalls Hakenkreuze und Parolen angebracht.

In Schwaikheim ereignete sich der dritte Vorfall. Dort wurde in der Fritz-Müller-Allee zwischen Sonntagabend (28.08.) und Montagmittag (29.08.) ein Briefkasten mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Auch Hakenkreuze in Kernen-Rommelshausen angebracht

Der Schaden, der bei den Schmieraktionen angerichtet wurde, wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Bereits am Montag (29.08.) hatte die Polizei mitgeteilt, dass am Wochenende auch an der Rumold-Realschule in Kernen-Rommelshausen Hakenkreuze und antisemitische Ausdrücke aufgesprüht worden waren.