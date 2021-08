Hubschrauber über Fellbach: Polizei nimmt Einbrecher fest

Am Mittwochmorgen (18.08.) hat die Polizei in der Steinbeisstraße zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 0.30 Uhr eine Person gemeldet, die den Zaun zum Freigelände des dortigen Toom Baumarktes überstiegen hatte.

Mehrere Streifen der Polizei umstellten daraufhin den Gebäudekomplex. Zur Unterstützung bei der Absuche, insbesondere der Dachflächen, forderten die Einsatzkräfte einen Polizeihubschrauber an.

Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten zwei Männer fest. Einer der beiden saß in einem Transporter in unmittelbarer Nähe, der andere wurde auf dem Dach festgenommen. Im Innern des Transporters beschlagnahmten die Beamten umfangreiches Diebesgut, das nach Vermutung der Polizei von anderen Einbrüchen stammte. Die Ermittlungen zum Einbruch und dem beschlagnahmten Diebesgut dauern derzeit noch an.