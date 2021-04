Hubschrauber über Remshalden-Rohrbronn: 20-Jähriger weiter vermisst

In der Nacht auf Samstag (17.4.) hat ein Polizeihubschrauber gut 45 Minuten lang aus der Luft das Waldgebiet zwischen Remshalden-Rohrbronn und Berglen-Hößlinswart abgesucht, auch Polizeiautos waren unterwegs. Auch bei Remshalden-Hebsack über den Weinbergen hörten Anwohner das Knattern.

Die Polizei sagte auf Nachfrage unserer Redaktion am Sonntag, dass ein 20-Jähriger weiter vermisst und gesucht wird. Die Maßnahmen dauerten auch am Sonntag an.