Hubschrauber über Welzheim: Vermisste Person am Freitag (02.07.) wohlbehalten aufgefunden

In Welzheim sind Polizeibeamte sowie ein Polizeihubschrauber seit Freitag (02.07.), 14.30 Uhr im Einsatz.

Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage mitteilte, sucht die Polizei nach einer vermissten Person. Da sich die Person in einer hilflosen Lage befindet und sich überall in Welzheim aufhalten könnte, sucht die Polizei in der gesamten Stadt.

Update: Am Abend erklärte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion, dass die Person gegen 18 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden konnte.