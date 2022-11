Die Polizei sucht am Sonntag (27.11.) in Winnenden nach einem vermissten 36-Jährigen. Bei der Suche sind ein Hubschrauber, Suchhunde und mehrere Streifen im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei gegen 12.30 Uhr auf Nachfrage mitteilte.

Der vermisste Mann sei zuletzt am Samstagabend (26.11.) gegen 18 Uhr in Winnenden gesehen worden, so der Sprecher.