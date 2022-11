Hubschrauber über Winnenden am Sonntag (27.11.): Vermisster Mann tot aufgefunden

Die Polizei hat am Sonntag (27.11.) in Winnenden nach einem 36-jährigen Mann gesucht, der am Samstagabend zuletzt gesehen worden war.

Auch Suchhunde im Einsatz

Wie die Polizei nun am frühen Sonntagabend mitteilt, wurde der Mann am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr tot in Winnenden aufgefunden. "Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes liegen nicht vor", heißt es weiter.

Zur Suche nach dem 36-Jährigen hatte die Polizei mehrere Streifen, einen Hubschrauber und Suchhunde eingesetzt.