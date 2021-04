Hubschrauber am 17.4. über Remshalden-Rohrbronn

In der Nacht auf Samstag (17.4.) hat ein Polizeihubschrauber gut 45 Minuten lang aus der Luft das Waldgebiet zwischen Remshalden-Rohrbronn und Berglen-Hößlinswart abgesucht, auch Polizeiautos waren unterwegs. Auch bei Remshalden-Hebsack über den Weinbergen hörten Anwohner das Knattern. Die Polizei sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass eine vermisste Person gesucht wird. Und kündigt an, dass die Suche am Samstagvormittag fortgesetzt wird, auch wieder mit Hilfe des Hubschraubers.