Der 57-jährige Mann aus Urbach, der seit Samstagmorgen (15.05.) vermisst wurde, ist wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Abend mit. "Die Suchmaßnahmen konnten somit eingestellt werden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Zur Suche nach dem Mann hatte die Polizei am Samstag unter anderem einen Hubschrauber und die Rettungshundestaffel Rems-Murr-Kreis eingesetzt.