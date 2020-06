Symbolbild. © Polizei

Am Dienstagabend, 2. Juni, flog ein Hubschrauber über Schorndorf. Mehrere Minuten lang suchten Polizisten aus dem Hubschrauber und auf dem Boden nach "Etwas". Eine genaue Information gab es nicht von der Polizeidienststelle am Abend. Es hieß: "Wir suchen Etwas in Schorndorf. Genauere Informationen können noch nicht gemacht werden. Mehr dazu folgt voraussichtlich am Mittwoch", so der PvD (Polizeiführer vom Dienst) des Polizeipräsidiums.